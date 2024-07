Élections au Royaume-Uni: au Labour, gagner d'abord, réparer ensuite

Le plus que probable futur Premier ministre britannique, Keir Starmer, aura pour priorité de stabiliser l'économie et de remettre la cohésion sociale au centre d'un pays

Deux ans et demi après le croisement des courbes d'intentions de vote, le retour de la gauche au pouvoir après les élections générales de ce jeudi ne fait aucun doute. Très prudent pendant la campagne, le futur premier ministre Keir Starmer aura pour priorité de stabiliser l'économie et de remettre la cohésion sociale au centre d'un pays qui se relève péniblement du Brexit, de la pandémie et des conséquences de la guerre en Ukraine.

"Même s'il commettait la pire des erreurs politiques, le Labour remporterait une confortable majorité. Je n'imagine pas une autre issue, car il a une telle avance, et une avance qui ne remonte pas à quelques jours, mais à plusieurs mois."

Ces derniers jours, il n'était pas nécessaire de s'appeler Anand Menon, l'un des politologues les plus influents du Royaume-Uni, pour émettre un pronostic aussi assuré sur la victoire des travaillistes. Ceux-ci vont bien revenir au pouvoir, 14 ans après la fin de l'ère Blair-Brown.

Les derniers sondages, à l'avant-veille du scrutin, étaient toutefois partagés entre un scénario de léger rattrapage des Tories ("seulement" 15 points d'écart) et un tremblement de terre électoral, avec une majorité de 318 sièges pour le Labour et seulement 63 rescapés pour les Tories.

Un programme de réparation plutôt que d'expansion

Le rejet du parti de droite - dont l'idéologie a beaucoup emprunté à celle de l'extrême droite à partir de l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson en 2019 -, rappelle celui dont avait été l'objet le thatchérisme déclinant dans les années 1990. Le score du Labour pourrait d'ailleurs se rapprocher de celui de la victoire de Blair en 1997 (majorité de 253 sièges). Mais la comparaison s'arrête là.

Même si Keir Starmer reprend le fil du blairisme, qui avait été abandonné partiellement ou totalement par le Labour lors des élections perdues en 2015, 2017 et 2019, il n'inspire pas le même espoir ni la même euphorie que l'Écossais, qui alliait à sa jeunesse (44 ans) un charisme insolent.

L'état du pays n'est pas non plus comparable avec celui de la fin des années 1990, par exemple avec une dette proche des 100% du PIB, contre seulement 45% à l'époque. Le programme de Starmer sera ainsi bien davantage un programme de réparation que d'expansion.

"C'est la première fois qu'un parti de gouvernement ou d'opposition place la réforme de la planification territoriale au cœur de son message électoral." Alastair Campbell Ancien chef de la communication de Tony Blair

Construire, construire, construire

La mesure la plus ambitieuse et la plus vitale est la construction de 1,5 million de logements en cinq ans. L'explosion des prix des maisons et des loyers a rendu l'accès à la propriété quasiment impossible pour les "jeunes" de moins de 40 ans, avec des conséquences réelles sur le bien-être, le sens donné au travail, la capacité à consolider des liens sociaux ou à fonder une famille, dans un pays touché par une crise aiguë de la natalité (1,49 enfant par femme en 2022).

"Je pense qu'ils comprennent la nécessité de construire davantage de logements", a indiqué Alastair Campbell, ancien chef de la communication de Tony Blair, dans un événement organisé par Investec. "Dans le passé, de nombreux gouvernements ont parlé de réformer la planification territoriale. Mais c'est la première fois, si je me souviens bien, qu'un parti de gouvernement ou d'opposition place la réforme de la planification au cœur de son message électoral."

Le Labour a annoncé également la suppression des contrats zéro heure, véritable exotisme de la législation britannique du travail, qui permet depuis plus de 25 ans d'employer des personnes indéfiniment avec la possibilité de mettre fin au contrat sans le moindre préavis.

Autre petite révolution: l'autorisation de vote aux jeunes de 16 et 17 ans. Les Lords devront par ailleurs partir en retraite à 80 ans, et ne pourront plus léguer leur titre à leur descendance.

Retour d'une politique plus verte

Alors que le gouvernement de Rishi Sunak a suivi la pente des climatosceptiques avec un grand nombre de reculades sur la lutte contre le changement climatique, Keir Starmer veut renouer avec la logique d'une transition énergétique volontariste, où les investissements sont considérés comme une opportunité de croissance.

La plupart des mesures prises par les Tories ces deux dernières années seront annulées, comme les délais concédés par Rishi Sunak aux propriétaires contre les passoires thermiques. Les nouvelles exploitations de gaz et de pétrole seront interdites, un an après les autorisations accordées par Sunak. La construction d'éoliennes sera accélérée.

La continuité sera assurée également en matière de défense, avec le passage de 2,3 à 2,5% du PIB dédiés aux dépenses militaires, au-dessus de la cible de l'Otan. La politique étrangère du Labour sera similaire à celle des Tories, au moins dans un premier temps.

"Les conservateurs ont prédit que Starmer pencherait vers la gauche et reviendrait à des augmentations d'impôts pour les riches." Simon Nixon Ancien chroniqueur économique du Times

Questions persistantes sur le financement

Reste le détail des financements. Mis sous pression par Sunak lors des deux débats télévisés, le futur Premier ministre, ainsi que sa ministre des Finances Rachel Reeves, ont refusé de donner plus de détails.

Vont-ils augmenter les impôts, comme l'assure Sunak? Recourir à davantage d'emprunts, malgré l'ampleur de la dette? Réduire les dépenses publiques, quitte à fragiliser davantage des services au bord du gouffre, comme le National Health Service (NHS), où les listes d'attente n'ont jamais été aussi longues?

Vue en plein écran Keir Starmer et Rachel Reeves en campagne dans un supermarché britannique. ©REUTERS

Pour l'ancien chroniqueur économique du Times Simon Nixon, qui publie la newsletter The Wealth of Nations, "les conservateurs ont prédit qu'il pencherait vers la gauche et reviendrait à des augmentations d'impôts pour les riches. C'est peut-être ce que souhaitent de nombreux membres de son parti, les syndicats et les partisans traditionnels du Labour."

Starmer a toutefois clairement marqué ses distances avec les grévistes lors des nombreux mouvements de 2021 à 2023. Et sa ministre des Finances n'aurait pas dépareillé dans un gouvernement conservateur, après avoir notamment travaillé pour la banque HBOS. "En lieu et place de Rachel Reeves, poursuit Nixon, il a confié le contrôle de la politique économique à une chancelière de l'ombre imprégnée d'orthodoxie. Elle comprend très bien que les plans de croissance des travaillistes reposent sur la mobilisation des capitaux privés."

Le vrai visage de Starmer, entre socialisme d'avant-hier et blairisme d'hier, ne se dévoilera qu'à l'exercice du pouvoir.