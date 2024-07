Élections au Royaume-Uni: vers de nouveaux rapprochements avec l'UE

Des signaux de rapprochements

Certains signaux observés ces derniers mois entre le futur gouvernement et Bruxelles indiquent que les deux parties ne se satisfont pas pleinement de la situation actuelle . Trois ans après la conclusion d'un long feuilleton sur la répartition des quotas de pêche, l'Union européenne souhaite ainsi profiter de la volonté du Labour d' alléger les contrôles douaniers et la vérification des normes pour réviser l'accord sur la pêche , qui prévoit une augmentation progressive des quotas au bénéfice du Royaume-Uni jusqu'en 2026.

Politiquement, un réalignement trop prononcé du Royaume-Uni avec l'Union européenne constituerait un risque démocratique non négligeable, seulement huit ans après le référendum et trois ans et demi après son entrée en vigueur. Une forte proportion d'électeurs travaillistes ont voté pour le Brexit, et ont même rejoint le camp conservateur en 2019, avant, pour la majeure partie d'entre eux, de revenir vers le Labour cette année.