Moldavie: le "oui" à une adhésion à l'UE l'emporte de justesse

Dimanche, la présidente moldave sortante, Maia Sandu, est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Lors d'un référendum qui se tenait en même temps, le "oui" à l'adhésion à l'UE l'a emporté de peu.

La présidente proeuropéenne sortante Maia Sandu est arrivée en tête du premier tour des élections en Moldavie, dimanche, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale, à l'issue d'une campagne marquée par des craintes d'ingérence russe.

Cette économiste de 52 ans a recueilli 38% des suffrages, devançant l'ancien procureur soutenu par les socialistes prorusses Alexandre Stoianoglo, crédité de 28%. Un second tour se profile le 3 novembre dans l'ancien pays soviétique, aucun des onze candidats n'ayant obtenu la majorité.

Adhésion à l'UE

Les Moldaves étaient aussi appelés à se prononcer sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhésion à l'Union européenne (UE). Un référendum qui a donné lieu à des résultats extrêmement serrés, selon les chiffres finaux publiés tôt lundi matin par la Commission électorale.

Le "non" a longtemps dominé la course, mais le décompte des bulletins des expatriés – majoritairement pro-Europe – a permis de renverser in extremis la tendance. Les électeurs ont approuvé le vote sur l'adhésion à l'UE à une majorité de 50,2 %, selon les résultats comptabilisés par la Commission électorale.

Cette faible marge contredit les sondages qui indiquaient qu'une importante majorité de la population était favorable à l'adhésion.

Accusations d'ingérence dans le processus électoral

Plus tôt, lorsque le "non" semblait l'emporter, la présidente moldave Maia Sandu avait dénoncé une attaque "sans précédent" contre le processus électoral avec, avait-elle dit, une inférence étrangère lors du premier tour de l'élection présidentielle et du référendum sur un rapprochement avec l'UE.

Dans un communiqué adressé à la population, la présidente sortante a déclaré qu'il y avait des "preuves évidentes" montrant que des groupes criminels associés à des puissances étrangères hostiles aux intérêts de la Moldavie avaient tenté d'"acheter" quelque 300.000 votes. Elle a dénoncé "une fraude d'une ampleur sans précédent".

"Leur objectif a été de nuire au processus démocratique. Leur intention étant de semer la peur et la panique dans la société [...] Nous attendons les résultats définitifs, et nous répondrons avec des décisions fermes", a dit Maia Sandu.

51,6% Le taux de participation s'est élevé à 51,6% pour la présidentielle, soit plus qu'il y a quatre ans, où 48,76% du corps électoral moldave avait voté.

Un taux de participation plus élevé qu'en 2020

La cheffe d'État sortante, qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine voisine et porté à Bruxelles la candidature de son pays, avait convoqué ce référendum pour valider sa stratégie. La Moldavie a déjà un pied dans l'UE avec l'ouverture officielle en juin de négociations d'adhésion. Tout un symbole pour cet État, situé entre l'Otan et la sphère d'influence russe, et longtemps tiraillé entre les deux camps