Ouragan Milton: tout savoir sur la tempête du siècle qui menace la Floride

L'ouragan Milton est attendu ce mercredi sur la côte ouest de la Floride, très densément peuplée. Il pourrait s'agir de la pire tempête en un siècle dans la région.

La Floride retient son souffle, ce mercredi. Une dizaine de jours seulement après avoir été frappé par Hélène, l'État américain se prépare à l'arrivée d'un nouvel ouragan majeur. "Milton", repassé en catégorie maximale mardi, devrait toucher terre la nuit prochaine, près de la baie de Tampa, qui compte plus de trois millions d'habitants.

Avec des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h, il pourrait être "la pire tempête" à frapper cette péninsule "en un siècle", a mis en garde le président Joe Biden.

Vue en plein écran Image satellite de la progression de l'ouragan Milton avant qu'il ne touche terre en Floride, dans le golfe du Mexique, le 8 octobre. ©via REUTERS

Quelle est la dangerosité de Milton?

Mardi, le Centre national des ouragans américain (NHC) avait déjà averti de la dangerosité de l'ouragan Milton, repassé en catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson -la plus élevée -, après avoir été rétrogradé en catégorie 4.

Alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique, il est passé, en moins de 24 heures, du stade de tempête tropicale à celui d'ouragan de catégorie maximale.

Selon le NHC, il devrait rester un ouragan extrêmement dangereux - avec de probables "fluctuations d'intensité" - jusqu'à son arrivée en Floride, troisième État le plus peuplé du pays. Il pourrait entraîner d'importants dégâts et coupures d'électricité, mais aussi mettre en danger les habitants.

La menace de Milton intervient alors que le sud-est des États-Unis se remet à peine du passage de l'ouragan Hélène, qui a fait au moins 235 morts et des dégâts considérables fin septembre.

Selon l'expert météorologique Michael Lowry, "si les pires prévisions se concrétisent pour la région de la baie de Tampa, les submersions côtières provoquées par Milton pourraient être le double de celles observées il y a deux semaines durant l'ouragan Hélène". "Milton s'est renforcé lundi à un rythme effréné", l'un des "plus rapides jamais observés dans le bassin atlantique", a-t-il ajouté.

À quoi est dû l'ouragan Milton?

Les scientifiques estiment que le changement climatique - et notamment le réchauffement des eaux des mers et des océans - augmente le risque d'ouragans plus puissants et plus fréquents. Depuis plus d'un an, les températures de l'océan Atlantique nord - qui borde plusieurs comtés de Floride - grimpent à des niveaux record, selon des données de l'observatoire météorologique américain (NOAA).

Les experts du climat notent également une augmentation des précipitations et un risque accru d'onde de tempête dû à l’élévation du niveau de la mer.

Mercredi, le groupe World Weather Attribution (WWA) a d'ailleurs publié un rapport montrant que les pluies torrentielles et les vents de l'ouragan Hélène ont été rendus 10% plus intenses par le changement climatique. Si des tempêtes de cette ampleur étaient auparavant attendues une fois tous les 130 ans, aujourd'hui la probabilité se rapproche d'une fois tous les 53 ans, en moyenne.

Comment les Américains se préparent-ils?

Face à cette menace, plus d'un million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer mardi, notamment dans les zones basses et autres communautés vulnérables de six comtés autour de la baie de Tampa, où vivent plus de 3 millions de personnes. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations d'évacuation dans l'histoire de l'État, selon le New York Times.

Vue en plein écran Plus d'un million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer mardi. ©Getty Images via AFP

Arbres, maisons à ossature de bois ou mobiles… Les vents violents devraient en effet endommager de nombreuses infrastructures. Certaines zones du centre de la Floride s'attendent par ailleurs à recevoir environ 45 cm de pluie, selon le Centre national des ouragans.

Vue en plein écran Le Centre national des ouragans prévoit un risque élevé d'inondations dans les régions métropolitaines de Tampa, Orlando et Daytona Beach. ©REUTERS

Si de nombreux habitants prévoient de quitter les lieux, certains collectent des générateurs, de la nourriture, de l'eau, ainsi que des sacs de sable pour tenter de protéger leur maison des inondations attendues.

Des embouteillages et de longues files d'attente aux stations essence étaient également observées mardi. Au point où près de 17% des 8.000 pompes à essence de Floride ne disposaient plus de carburant...

174 milliards de dollars Si Milton arrive sur la Floride en catégorie 4, 700.000 habitations pourraient être menacées, avec un coût de reconstruction de 174 milliards de dollars.

Quelles conséquences sur l'économie de la région?

Environ 2,8% du produit intérieur brut américain se trouvent sur la trajectoire directe de Milton, selon Ryan Sweet, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé retarder ou annuler leurs vols, tandis que certains aéroports, comme celui d'Orlando - l'un des plus fréquentés des États-Unis - ont indiqué qu'ils seraient totalement fermés ce mercredi.

Les entreprises énergétiques ont, elles aussi, commencé à fermer leurs pipelines et leurs terminaux de livraison de carburant à Tampa. Le célèbre parc d'attractions Universal Studios restera également portes closes jusqu'à jeudi inclus, en prévision des perturbations.

Les potentiels dégâts causés sur les habitations inquiètent aussi propriétaires et assureurs. Si Milton touche terre en catégorie 3, l'onde de tempête pourrait menacer jusqu'à 500.000 propriétés résidentielles dans les régions de Tampa et de Sarasota, avec un coût de reconstruction de 123 milliards de dollars, selon les estimations de la société de données immobilières CoreLogic. Et si Milton arrive en catégorie 4, ce sont 700.000 habitations qui pourraient être menacées, pour un coût de 174 milliards de dollars...

Les analystes de RBC Capital estiment ainsi la perte que pourrait entraîner Milton pour le secteur mondial de l'assurance à 60 milliards de dollars.

Quel impact sur la campagne présidentielle?

Les ouragans pourraient aussi avoir un impact plus politique. Hélène, et à présent Milton, s'invitent dans la campagne présidentielle, à moins d'un mois d'un scrutin qui s'annonce très serré.

Au moment du passage d'Hélène, le candidat républicain Donald Trump avait déjà sauté sur l'occasion pour accuser l'État fédéral, dirigé par les démocrates, d'avoir trop tardé - et d'en avoir trop peu fait - pour aider les sinistrés.

L'ex-président américain avait notamment accusé les démocrates d'avoir "volé l'argent" de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (Fema), "afin de pouvoir le donner à leurs immigrés illégaux".