La BCE réduit ses taux pour la deuxième fois d'affilée

Deux baisses consécutives des taux directeurs de la zone euro, c'est inédit depuis 2011. La BCE réagit au recul de l'inflation et à la méforme de l'économie.

Les conditions financières s'assouplissent à nouveau en Europe. Ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une baisse de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) de ses taux d'intérêt directeurs, en réaction à la diminution de l'inflation et au ralentissement de l'économie en zone euro.

Cette décision est conforme aux attentes de la grande majorité des économistes et des investisseurs. La révision à la baisse des chiffres de l'inflation de la zone euro en septembre, annoncée plus tôt ce jeudi, avait conforté ce scénario d'un nouvel assouplissement. La BCE avait déjà desserré la vis monétaire en septembre: elle affiche donc désormais deux baisses de taux d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis décembre 2011.