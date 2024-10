La croissance en zone euro confrontée à des vents contraires

Les PMI confirment la première contraction de l'activité depuis février en zone euro. Des membres de la BCE ouvrent la porte à une intervention dès ce mois-ci.

La croissance européenne est en danger. En septembre, l'activité économique de la zone euro s'est bien contractée, confirment les versions définitives des PMI (purchasing managers indexes) publiées ce jeudi. Certes, la dégradation des affaires n'est pas aussi prononcée qu'annoncé en première estimation. Mais il s'agit tout de même de la première déconvenue pour l'économie européenne depuis sept mois, une situation préoccupante qui retient de plus en plus l'attention de la Banque centrale européenne (BCE).

Les PMI, basés sur une enquête auprès des responsables des achats de nombreuses entreprises, sont de bons indicateurs avancés permettant d'évaluer l'évolution du produit intérieur brut (PIB), marqueur de la croissance ou de la contraction de l'économie. Or, le PMI composite, qui porte à la fois sur l'activité manufacturière et sur celle du secteur des services, a été évalué à 49,6 pour le mois dernier, contre 51 en août.

Publicité

"La baisse des nouvelles affaires enregistrée en septembre suggère que la conjoncture continuera de se détériorer dans les services de la zone euro." Cyrus de la Rubia Chef économiste chez HCoB

C'est un peu mieux que les 48,9 annoncés lors de la première estimation, mais cela reste inférieur à la barre fatidique des 50 qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité économique. "La fin du troisième trimestre a marqué un revers pour l’économie de la zone euro, celle-ci ayant enregistré sa première contraction depuis février dernier", note S&P Global, qui publie les PMI chaque mois.

Tandis que le secteur manufacturier reste largement dans le rouge, avec un PMI définitif de 45 en septembre, contre 45,8 en août, l'activité dans les services surnage: son PMI a été fixé à 51,4, au lieu des 50,5 de la première estimation. Mais on vient de 52,9 au mois d'août...

Publicité

Prix sous pression

"La baisse des nouvelles affaires enregistrée en septembre suggère, en outre, que la conjoncture continuera de se détériorer dans le secteur des services de la zone euro", avertit Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank (HCoB), banque partenaire de la publication des PMI. "La demande de services a reculé, en effet, pour la première fois depuis février dernier dans la région, tendance également observée à l’échelon national en Allemagne et en France."

Publicité

"Au vu de la faiblesse de la conjoncture, l'évolution des prix devrait inciter la BCE à abaisser ses taux." Cyrus de la Rubia Chef économiste chez HCoB

Les perspectives économiques ne sont donc pas bonnes. Par ailleurs, les prix payés et facturés par les entreprises manufacturières sont sous pression et les coûts des prestataires de service ont enregistré leur progression la plus faible depuis début 2021, montre encore l'enquête PMI.

La BCE en tiendra-t-elle compte? Cyrus de la Rubia le pense: "Au vu de la faiblesse actuelle de la conjoncture, cette évolution des prix devrait, selon toute probabilité, inciter la BCE à abaisser ses taux directeurs", prévoit-il. "Sa présidente, Christine Lagarde, a d’ailleurs laissé entendre qu’une nouvelle réduction des taux d’intérêt pourrait être annoncée lors de la prochaine réunion de l’institution en octobre."

D'autres membres de la BCE, tels qu'Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institut monétaire, se sont récemment exprimés en allant dans ce sens. "Nous ne pouvons pas ignorer les vents contraires pour la croissance", a indiqué Mme Schnabel mercredi soir. "Compte tenu des signes de ralentissement de la demande d'emplois et des nouveaux progrès en matière de désinflation, un retour durable de l'inflation vers notre objectif de 2% en temps voulu devient plus probable, malgré l'inflation toujours élevée dans les services et la forte croissance salariale."

Publicité

Baisse de taux dans deux semaines?

"Bien que le pic de l'impact du resserrement monétaire soit vraisemblablement passé et que les revenus réels augmentent grâce à la baisse de l'inflation et à la hausse des salaires, la croissance reste faible", a reconnu Mme Schnabel. Celle-ci est considérée comme l'une des membres de la BCE les plus stricts en matière de politique monétaire. La voir ouvrir la porte à une baisse de taux dès ce mois-ci constitue donc un signal important.

Mārtiņš Kazāks, gouverneur de la Banque de Lettonie, lui aussi considéré comme un "faucon", c'est-à-dire un partisan d'une politique monétaire plus ferme, a également laissé entrevoir une baisse de taux dans deux semaines. "Nous discuterons et déciderons lors de notre prochaine réunion et nous aurons davantage d'informations d'ici là, mais les données récentes pointent clairement en direction d'une baisse de taux", a-t-il dit à l'agence Bloomberg lundi.

Reste à voir ce que l'institution européenne décidera le 17 octobre prochain.