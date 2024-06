La solidité et l'élargissement du rallye boursier sont de bon augure

La hausse de 11% de l’indice mondial témoigne d'un excellent premier semestre pour les marchés boursiers, soutenus par la solidité de l’économie et la perspective de baisses des taux. Les analystes se réjouissent que le rallye s’appuie sur plus de secteurs et de pays.

Notre carte du monde boursier est verdoyante, presque partout. Avec Wall Street toujours au firmament. Au terme de ce premier semestre, on peut parler de grand cru pour l'indice S&P 500 puisqu’il a encore progressé de 15%, et même de 19% après la conversion du gain en euros. Les bénéfices élevés des entreprises et la relative robustesse de l'économie américaine ont compensé l’effet négatif de l’inflation élevée persistante et, donc, des taux d'intérêt plus élevés que prévu.

De fait, au premier trimestre, les bénéfices des entreprises américaines ont surpris agréablement les investisseurs en progressant de 8%. Les grands groupes technologiques y ont contribué en grande partie, en surfant sur l’énorme potentiel de l'intelligence artificielle, avec Nvidia en moteur turbo. Mais même hors Big Tech, le bilan semestriel est impressionnant.

+7% hausse du marché européen En Europe, la hausse du marché boursier, à travers son large indice Stoxx 600, s'est limitée à 7%.

En Europe, le marché haussier a été moins tonique, avec une hausse de 7% de l'indice Stoxx 600, recouvrant des performances nationales très diverses. Ainsi, la Bourse d’Amsterdam s'est distinguée avec une hausse de 18% grâce à ses géants des puces électroniques, ASML et ASMI , alors que les actions françaises affichent un bilan semestriel légèrement négatif après la vague de ventes suivant la décision du président Macron de convoquer des élections législatives. La Bourse de Bruxelles est dans la moyenne européenne, avec une hausse de 6% (voir l'encadré).

Les gagnants et les perdants en Europe

Les gagnants en Europe? Les technos (+17%), les banques (+16%), les médias (+15%) et la santé (+14%). Les perdants? L'immobilier (-6%), les services publics (-6%), l'alimentation (-3%) et la chimie (-3%).

La mauvaise performance de l'immobilier et des services publics s'explique par le fait que les taux d'intérêt sont restés plus élevés que prévu. La hauteur du loyer de l’argent non seulement pèse sur la valeur de leurs actifs, mais rend également leur financement plus coûteux et leurs dividendes relativement moins attrayants par rapport aux obligations. La chimie européenne, comme beaucoup d'autres secteurs de l'industrie, était en récession.

Plusieurs maisons de bourse voient des opportunités d’achat du côté des small caps.

Les petites valeurs n'ont pas été à la fête non plus. En Belgique, en France et en Allemagne, les indices des petites et moyennes capitalisations évoluent dans le rouge depuis le début de l’année. Non pas parce que les PME connaissent des difficultés, mais parce que les investisseurs leur ont préféré les grandes entreprises. Plusieurs maisons de courtage voient ainsi des opportunités d’achat du côté des small caps.

Les pays émergents ont sous-performé les marchés occidentaux. La dégradation du climat politico-économique a pesé sur les indices boursiers au Brésil et au Mexique. Ainsi, le président brésilien Lula da Silva est revenu sur plusieurs mesures favorables aux entreprises prises par son prédécesseur Jair Bolsonaro. Et au Mexique, Clauda Sheinbaum prendra ses fonctions de présidente en octobre, après une très large victoire de son parti de gauche, ce qui a amené les investisseurs à craindre des mesures néfastes pour l'économie et les entreprises. Les devises des deux pays (le real et le peso) ont perdu des plumes, accentuant les pertes boursières en euros.

Les actions chinoises n'ont pratiquement rien rapporté. La crise immobilière actuelle, due à une offre largement excédentaire, sape la confiance des Chinois ordinaires, qui dépensent ainsi de moins en moins.

Une dynamique économique résistante

La hausse boursière globale se poursuivra-t-elle au second semestre? L'évolution des taux d'intérêt devrait être favorable aux actions. La Banque centrale européenne a déjà réduit ses taux d'intérêt. Quant à la Réserve fédérale américaine, elle pourrait le faire à l'automne. Comment naviguer dans un tel environnement pour l’investisseur que vous êtes?

"L'année prochaine, la Fed devrait réduire son taux directeur quatre fois pour le ramener à 4,25%." Koen De Leus BNP Paribas Fortis

"La croissance économique ne fléchit pas. Au contraire, la dynamique se renforce, avec une synchronisation plus large au niveau régional", souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. "Parallèlement, l'inflation se rapproche de plus en plus des objectifs des banques centrales. Mais c'est la dernière ligne droite qui s’avère la plus dure. Réduire l'inflation de 3 à 2% semble plus difficile que de la ramener de 9 à 3%. L'inflation des services, en particulier, reste excessivement élevée."

"L'inflation de base américaine reste trop élevée à 3,4 %", confirme Koen De Leus, économiste en chef chez BNP Paribas Fortis. "Cela a un impact sur la politique monétaire. Alors que le marché tablait sur six baisses de taux au début de 2024, il n'en prévoit plus qu'une aujourd'hui. L'année prochaine, la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt quatre fois pour les ramener à 4,25%. D'ici à la fin de l'année, nous tablons toujours sur une inflation de 3,5% aux États-Unis."

"Si les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps que prévu, ce n'est pas nécessairement inquiétant", rassure Vincent Juvyns. "Les États-Unis peuvent supporter des taux d'intérêt un peu plus élevés. Le marché du travail y reste solide, mais l'immigration très importante qui fournit de la main-d'œuvre atténue la pression. L'endettement des ménages y est maîtrisé. En moyenne, 9,9% de leurs revenus sont consacrés au remboursement de leurs dettes. C'est historiquement bas."

"En revanche, l’État américain voit son endettement augmenter fortement. Et il est peu probable que le prochain président, quel qu’il soit, s’emploie à le réduire. Les deux camps sont convaincus que la croissance compensera l'augmentation de la dette. Et les deux sont protectionnistes."

Attention au rebond du chômage

"Je reste tout de même attentif à la croissance américaine", prévient Koen De Leus. "Les taux d'intérêt élevés la freinent effectivement. Le taux de chômage est passé de 3,5% à 3,9%. Dans le passé, chaque augmentation du taux de chômage d'un tiers de point de pourcentage seulement a été suivie d'une récession. Ce serait la première fois en 60 ans que cela ne se produirait pas."

"Il est très peu probable que le second semestre soit un décalque du bon début d'année en Europe." Carsten Brzesky ING

L'économie européenne continue également de montrer des signes de faiblesse. "La dernière série d'indicateurs de confiance allemands traduit une anémie après le creux cyclique du début de l'année", affirme même Carsten Brzesky, économiste chez ING. "La confiance des entreprises a de nouveau piqué du nez. L'industrie allemande reste très faible. Et d'autres secteurs de l'économie ralentissent également, ce qui est inquiétant. Les mauvais indicateurs sont un rappel à la réalité pour les optimistes. Il est très peu probable que le second semestre soit un décalque du bon début d'année."

L'inflation dans la zone euro a diminué plus rapidement qu'aux États-Unis pour atteindre 2,6%. "Nous pensons que la Banque centrale européenne réduira son taux directeur deux fois cette année et trois fois l'année prochaine pour le ramener à 2,5% d'ici la fin de 2025", prévoit Koen De Leus. "Cela ne se fera pas trop brusquement afin de ne pas augmenter le différentiel de taux d'intérêt avec les États-Unis et de ne pas mettre trop de pression sur l'euro. En outre, le risque d'inflation n'a pas disparu. En Allemagne, les salaires réels (après inflation, NDLR) sont encore inférieurs d'un dixième au niveau de fin 2020. Les syndicats auront de solides revendications salariales."

"Les banques centrales feraient bien de relever leur objectif d'inflation et de le faire passer de 2% à 3%." Koen De Leus BNP Paribas Fortis

Koen De Leus craint une inflation structurellement plus élevée à l'avenir. "Le réchauffement de la planète peut provoquer des chocs climatiques, entraînant de fortes hausses de prix dans certains segments. Les tensions géopolitiques et la démondialisation sont également inflationnistes. Imaginez que la Chine décide soudainement de cesser d'exporter certains métaux. Dans le raffinage de certains métaux, la Chine détient un monopole. Le vieillissement de la population augmente également les coûts. Un pourcentage plus faible de personnes devra se charger de la production. Enfin, les dettes publiques élevées pèsent. Leur poids serait amoindri avec un peu plus d'inflation. J’estime ainsi que les banques centrales feraient bien de relever leur objectif d'inflation et de le faire passer de 2% à 3%."

Philippe Gijsels, stratégiste en chef de BNP Paribas Fortis, recommande d'être plus prudent à l'égard des actions dans les mois à venir. Les élections présidentielles aux États-Unis et les prochaines élections législatives en France et au Royaume-Uni pourraient provoquer des turbulences. "La géopolitique et les réductions de taux d'intérêt plus lentes que prévu pourraient peser sur les marchés pendant l'été, lorsque les transactions sont peu nombreuses. Mais une correction brutale de 10% constituerait une opportunité d'achat. Ce cycle haussier n'est pas encore terminé."

Pêcher en eaux plus profondes

"Le récent rattrapage des actions qui étaient restées à la traîne est un signe encourageant. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre", poursuit Philippe Gijsels. "Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de pêcher en eaux plus profondes et d'augmenter un peu ses positions dans les valeurs immobilières, les petites et moyennes capitalisations européennes ou les sociétés d'énergie alternative qui ont été délaissées, comme les acteurs de l'énergie solaire. Bien entendu, vous ne pouvez pas ignorer les grands noms de la technologie. C'est là que le gisement de croissance est le plus élevé."

Vincent Juvyns pense également que la hausse boursière s'étendra à d'autres pays et secteurs. "Nous voyons des opportunités en Europe. Nous nous attendons à ce que la consommation y reprenne. Le chômage reste très bas et les salaires augmentent plus vite que l'inflation, ce qui stimule le pouvoir d'achat. Nous pensons que le marché accordera plus d'attention aux actions sous-évaluées et aux dividendes élevés, que l’on retrouve davantage en Europe. Rien qu'avec les dividendes et les rachats d'actions, on obtient un rendement de 4% en Europe. Au Royaume-Uni, il atteint même presque 6%. Comme les pay-out ratios - la proportion des bénéfices d’entreprises distribués sous forme de dividendes - sont très bas, les dividendes sont sûrs."

Vincent Juvyns conserve cependant un faible pour les actions américaines, même si leurs cours ont augmenté encore plus que leurs bénéfices. "Le niveau de cotation des entreprises technologiques américaines correspond à un environnement où toutes les étoiles sont et resteront alignées. Les 10 plus grandes entreprises du S&P 500 sont cotées en moyenne 30 fois leurs bénéfices. Mais jusqu'à présent, elles se montrent à la hauteur de ce monde parfait. Cette croissance supérieure à la moyenne nous incite à rester fans de Wall Street, en privilégiant les grandes entreprises."

"Investissez dans des actifs réels: les liquidités d'aujourd'hui ne vaudront presque plus rien dans 20 ans ." Philippe Gijsels BNP Paribas Fortis

"À long terme, vous devez investir principalement dans des actifs réels: actions, matières premières, or, terrains ou biens immobiliers. Les liquidités d'aujourd'hui ne vaudront presque plus rien dans 20 ans", souligne Philippe Gijsels. Il est notamment fan de l'or et de l'argent: "L'or représente moins de 1% des portefeuilles des investisseurs, ce qui est historiquement peu. Et ce, alors que les banques centrales achètent beaucoup d'or. L'argent, en tant que métal industriel, bénéficie également de l'énorme vague d'investissements dans les énergies vertes. Il en va de même pour le cuivre, nécessaire à l'électrification et au déploiement de l'intelligence artificielle. Les cours de l'or, de l'argent et du cuivre pourraient atteindre des niveaux bien plus élevés que ce que beaucoup pensent possible."

"Au cours de la dernière décennie, les investissements dans l'exploitation minière et le recyclage des matières premières ont été beaucoup trop faibles", explique Philippe Gijsels. "Comme il faut en moyenne 15 ans pour ouvrir une mine, les pénuries structurelles ne vont pas disparaître immédiatement. Mais il faut toujours rester vigilant. Un exemple: le prix du nickel a récemment chuté en raison d'un nouveau procédé chinois capable de raffiner l'offre massive d'oxyde de nickel indonésien. Une nouvelle technologie peut provoquer des chocs. Il faut tout surveiller en permanence."

"Gardez une bonne partie de vos liquidités pour pouvoir profiter des opportunités intermédiaires." L'Investisseur

Autant d'incertitudes qui annoncent un second semestre passionnant. Nul ne peut en prédire les contours précis. Les corrections sont inhérentes aux marchés et, historiquement, n’ont jamais empêché les actions d’enregistrer de solides rendements à long terme. "Gardez une bonne partie de vos liquidités pour pouvoir profiter des opportunités intermédiaires", conseille le magazine L’Investisseur. Le temps joue en votre faveur.