Andrew Odlyzko: "La bulle de l'IA pourrait grossir encore"

Les révolutions technologiques ont toujours suscité l’engouement des investisseurs, nous rappelle Andrew Odlyzko, expert en bulles financières. L’intelligence artificielle (IA) n’y échappe pas, même si le terrain boursier devient de plus en plus glissant. "Mais cette bulle pourrait encore grossir. Tout comme celle des chemins de fer britanniques en son temps, quand bien même leur utilité était plus évidente à l'époque."