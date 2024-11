La Banque d'Angleterre réduit son taux directeur à 4,75%

Pas de surprise outre-Manche. La Banque d'Angleterre (Bank of England ou BoE) a annoncé jeudi avoir voté, à 8 contre 1, la baisse de son taux directeur de 25 points de base, à 4,75% . C'est la deuxième fois cette année qu'elle assouplit sa politique monétaire.

Il faut dire que, comme en Europe, l'inflation britannique a largement diminué ces derniers mois. Elle a atteint 1,7% en septembre, soit son plus bas niveau depuis trois ans, grâce à la baisse du prix des billets d'avion et du pétrole. "La désinflation a continué de progresser, notamment grâce à l'atténuation des chocs extérieurs antérieurs, bien que les pressions inflationnistes intérieures qui subsistent se résorbent plus lentement", constate la banque centrale dans un communiqué.