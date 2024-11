Les ouragans font gonfler les résultats de Home Depot

Home Depot a relevé ses perspectives annuelles, le mauvais temps ayant soutenu la demande de matériaux de rénovation lors du dernier trimestre. Son action gagne du terrain à la Bourse de New York.

Home Depot s’est acquitté d’un solide bulletin trimestriel . La chaîne de magasins de bricolage et d'aménagement pour maisons a, en effet, dépassé les attentes des analystes , tant au niveau des ventes que des bénéfices. Elle a aussi profité de l’occasion pour relever ses prévisions de ventes annuelles, le mauvais temps ayant gonflé la demande de matériaux de rénovation ces derniers mois.

Baisses de taux

Des résultats qui sont bien accueillis à la Bourse de New York, où l’action progressait d'environ 1% dans les premiers échanges. Depuis le début de l’année, le titre a pris près de 20% , ce qui tend à démontrer un retour à l’optimisme du côté des investisseurs.

De fait, cela fait plusieurs années que l’inflation galopante et les coûts d’emprunts élevés poussent les consommateurs américains à suspendre leurs grands travaux de rénovation, ainsi que l'achat de logements. Or, les premières baisses de taux de la Fed pourraient laisser présager un avenir plus radieux pour le secteur.