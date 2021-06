L'achat scindé, source de difficultés fiscales en France?

"Je désire acheter une maison en France d'une valeur de 250.000 euros. Je suis née en 1961. J'aimerais acquérir l'usufruit et mon fils la nue-propriété afin de préparer ma succession sans que mon fils puisse vendre la maison de mon vivant sans mon accord. Je ferais préalablement, en Belgique, donation à mon fils (par acte notarié soumis au droit de donation de 3% ou par convention sous seing privé) de la somme qui lui permettra d'acquérir la nue-propriété de l'immeuble. Cette procédure est-elle possible? Présente-t-elle des difficultés au regard du droit fiscal français?"

"Selon le barème fiscal français, l’usufruit serait valorisé à 125.000 euros et la nue-propriété à 125.000 euros. Le fils financerait l’acquisition de la nue-propriété au moyen des fonds que sa mère lui a donnés préalablement. L’objectif de cette structuration est de permettre au fils (nu-propriétaire) de recueillir au décès de sa mère (usufruitière), l’entière propriété de l’immeuble en exonération d’impôt français", cadre Grégory Homans, avocat spécialisé en planification patrimoniale (Dekeyser & Associés).

"Il convient néanmoins d’être attentif à la fiction fiscale de l’article 751 ter du Code Général des Impôts français selon lequel, l’entière propriété de l’immeuble sera, sauf preuve contraire, réputée fiscalement faire partie de la succession du défunt et ainsi taxé au droit de succession français comme si le défunt en était toujours entier propriétaire.

La preuve contraire écartant cette fiction, peut être apportée de plusieurs manières. L'enfant peut

- prouver avoir acquis la nue-propriété au moyen de fonds reçus préalablement de sa mère si cette donation a été consentie auprès d’un notaire plus de trois mois avant le décès de l’usufruitier;

OU

- prouver avoir acquis le bien au moyen d’un emprunt bancaire, à condition que cet emprunt réponde aux conditions normales de marché et que le fils ait les moyens de supporter la charge de l’emprunt, etc.