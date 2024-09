Brief spécial | Baisse des taux: quelles conséquences sur l'économie?

Dans un épisode spécial, le Brief analyse les conséquences sur l'économie de la première baisse des taux amorcée par la Réserve fédérale américaine depuis mars 2020.

Pourquoi cette décision intervient-elle maintenant? L’inflation est-elle désormais sous contrôle? Le mouvement actuel de baisse des taux aura-t-il un impact sur les crédits accordés aux ménages et aux entreprises? Quelles seront les conséquences sur les marchés boursiers?

Pour analyser les effets concrets de cette décision sur l'économie et sur le portefeuille de tout un chacun, Le Brief donne la parole à Philippe Galloy, journaliste à L’Echo, spécialiste de l’actualité financière, et à Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING en Belgique.