La France en crise, l'effondrement de Mithra, les festivals d'été: les incontournables du week-end

Le big bang politique en France et la possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir, les projets de Maxime Prévot pour la Belgique après nos élections, les défis de l'industrie belge pour décarboner, l'effondrement de Mithra ou encore nos coups de cœur pour les festivals d'été: voici votre programme pour ce week-end. Bonne lecture!

Un des acteurs de la transition, c'est le secteur automobile. Mais voilà: la voie qui s'ouvre devant les voitures électriques n'est plus si royale . Les ventes s'essoufflent, un mal passager dû aux doutes politiques sur les valeurs résiduelles et des craintes sur la recharge, selon les analystes.

Mithra: de Liège à la Hongrie, chronique d'une course mortelle

Entrée en bourse en 2015, valorisée à plus d'un milliard et demi trois ans plus tard, Mithra a été déclaré en faillite cette semaine. Focus sur les causes de l'effondrement d'une pépite wallonne qui a fini par se brûler les ailes.